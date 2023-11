Suspeito de abusar sexualmente de indígena de 6 anos é preso no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 57 anos de idade, foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma criança indígena, de 6 anos, que estava com a família na região central de Maringá, no noroeste do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu neste último sábado, dia 25 de novembro.

De acordo com os agentes, o grupo de indígenas estavam em uma praça vendendo artesanato quando o suspeito se aproximou e ofereceu um presente para a criança. Em seguida, o homem pegou a criança pela mão e a conduziu até uma loja de roupas.

No estabelecimento, o suspeito queria comprar uma calcinha para a menina, mas a vendedora afirmou que não comercializavam o produto. Conforme a PM, o homem comprou uma calça e tentou entrar no provador, mas foi impedido pelos funcionários.

Os vendedores chamaram alguns indígenas que estavam entre o grupo na praça, para que acompanhassem a criança no provador.

Do lado de fora do estabelecimento, segundo a polícia, o suspeito saiu de mãos dadas com a menina e, em um ponto de ônibus, ele beijou a criança e passou a mão nas partes íntimas, sendo então separada por indígenas.

Momento da prisão:

O suspeito foi segurado até a chegada dos policiais que o levaram para a delegacia, onde ele alegou ter problemas mentais durante interrogatório. Ele deve responder por estupro de vulnerável e a prisão foi convertida para preventiva até a conclusão das investigações.

