Suspeito de abusar da própria filha, de 13 anos, é preso no Paraná

O homem foi encaminhado à cadeia pública de Reserva

Um homem, de 36 anos, foi preso nesta segunda-feira, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de estupro de vulnerável contra sua própria filha, de 13 anos.

A delegada da PCPR Mariana Coelho afirma que o crime ocorreu em novembro de 2018. ‘‘A vítima acabou contando para algum terceiro sobre os abusos, onde o conselho tutelar fez a denúncia para as autoridades. Durante as investigações, nós conseguimos localizar o endereço do indivíduo e assim dar o cumprimento de prisão’’, explica Coelho ao Bem Paraná.



O homem foi encaminhado à cadeia pública de Reserva. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estupro de vulnerável. As denúncias podem ser feitas através do 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

