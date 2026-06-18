Suspeito confessa o assassinato de adolescente de 14 anos

A Polícia Civil do Paraná cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o homem apontado como autor do homicídio de Iasmyn Eckhardt da Silva, de 14 anos. A adolescente foi encontrada morta em um terreno baldio no bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu, nesse domingo (14).

De acordo com a Delegacia de Homicídios, a identificação do suspeito foi feita após a realização de diligências, análise de câmeras de segurança da região e depoimentos de familiares da vítima. As investigações apontaram que a garota chegou ao local acompanhada por um homem, que foi identificado pelos familiares como conhecido da vítima.

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A equipe policial localizou o suspeito e o conduziu para prestar depoimento. Durante o interrogatório, moradores da região tentaram agredi-lo e, e foi necessária a intervenção dos investigadores para preservar sua integridade física.

Em depoimento, o homem confessou o crime e contou que agrediu a adolescente com tijolos, e que desferiu ao menos quatro golpes na região da nuca e na lateral da cabeça, o que causou sua morte. Ele ainda afirmou que agiu sozinho e que suspeitava que a vítima estivesse "armando algo contra ele" em razão de uma ameaça relacionada ao bairro onde ele reside.

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O suspeito afirmou que coagiu a jovem a ir até o terreno sob pretexto de buscar um entorpecente que estaria escondido no local. Após o homicídio, ele permaneceu na área entre 30 e 40 minutos e depois saiu sozinho.

Após o interrogatório, os policiais realizaram buscas na residência do investigado e encontraram o celular da vítima e um par de chinelos pertencentes a ela, o que também levou à apuração do crime de furto relacionado ao caso.

O suspeito negou qualquer violência sexual. Segundo ele, deixou a vítima vestida no local e não praticou atos contra a dignidade sexual da adolescente.

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Com o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, a Polícia Civil voltou a realizar diligências e efetuou a captura formal do investigado. Em uma nova etapa das buscas, os agentes localizaram as roupas que ele utilizava no dia do crime, com vestígios de sangue.

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Agora, será feita a coleta de material biológico do suspeito para exames periciais. A Delegacia de Homicídios informou que o inquérito deve ser concluído em até 10 dias, mas as investigações continuarão para reunir novos elementos, buscar mais imagens de câmeras e afastar definitivamente a hipótese de participação de terceiros ou de eventual prática de outros crimes após a morte da vítima.

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O homem foi encaminhado à cadeia pública de Foz do Iguaçu, onde permanece à disposição da Justiça.





Com informações de Tarobá