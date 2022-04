Da Redação

Suspeito com submetralhadora artesanal morre em confronto

Um suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (5), na Rua Estéfano Uberna, no bairro São Cristóvão, área rural de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a PM, o homem estava armado com uma submetralhadora artesanal.

Segundo o capitão Antônio, a equipe recebeu a informação de moradores de que um rapaz, em atitude suspeita, teria adentrado em uma área de mata.

“A gente realizava o patrulhamento aqui na área de São Cristóvão, uma área rural, em certo momento, um senhor nos parou na rua e falou que suspeitou de um indivíduo que teria entrado no mato com uma mochila, em um local que não é habitual”, disse à Banda B.

Conforme o capitão, o homem reagiu a abordagem policial com uma arma de grosso calibre.

“A gente parou a viatura, entrou no matagal, fomos surpreendidos pelo indivíduo, tentamos fazer a abordagem, ele tirou da mochila uma arma e começou a efetuar disparos contra a equipe. Era uma submetralhadora artesanal de calibre 9 mm, uma arma bastante perigosa”, contou.