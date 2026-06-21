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LONDRINA

Suspeito com mais de 20 passagens morre em confronto com a Rotam na PR-445

Homem acumulava passagens por crimes como homicídio, furto, estelionato, roubo, violência doméstica, tráfico de drogas e corrupção de menores

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 11:52:33 Editado em 21.06.2026, 12:44:47
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Suspeito com mais de 20 passagens morre em confronto com a Rotam na PR-445
Autor O homem foi identificado como Roggers Fernandes, de 51 anos - Foto: Tarobá

Um homem de 51 anos morreu durante um confronto com equipes da Rotam do 30º Batalhão da Polícia Militar na noite deste sábado (20), em uma estrada rural às margens da PR-445, entre o distrito da Warta, em Londrina (PR), e o município de Bela Vista do Paraíso (PR).

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Segundo a Polícia Militar (PM), o homem reagiu a uma abordagem policial, dando início à troca de tiros. Após o confronto, equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram a morte do suspeito no local.

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O homem foi identificado como Roggers Fernandes, de 51 anos. De acordo com a PM, ele era foragido da Justiça de Santa Catarina e possuía mandados de prisão em aberto.

Ainda conforme a polícia, o homem acumulava passagens por crimes como homicídio, furto, estelionato, roubo, violência doméstica, tráfico de drogas e corrupção de menores.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram no local para os procedimentos de perícia. As circunstâncias do confronto serão apuradas pelas autoridades competentes.

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