Suspeito algemado foge de policiais no Paraná; assista o flagrante

Um homem suspeito de furto causou uma grande confusão na cidade de Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná, ao fugir de policiais militares enquanto era colocado dentro de uma viatura algemado. O caso aconteceu na última quinta-feira (19) e foi registrado por câmeras de segurança. Veja no final da matéria.

Nas imagens é possível ver com detalhes a ocorrência registrada na Rua João Ribeiro dos Reis. Duas viaturas da PMPR estão paradas na via, com a presença de ao menos cinco agentes de segurança ao redor do suspeito. Populares observam toda a movimentação em cima de uma laje.

Ao levarem o homem para dentro da viatura, ele faz menção de entrar no camburão e sai correndo para fugir dos policiais. De imediato, os militares saem correndo atrás dele – após dois quarteirões, eles conseguem capturar o suspeito. Depois da confusão, ele foi encaminhado à Delegacia.

