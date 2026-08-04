Suspeita é presa no PR após tentar vender carne furtada e esfaquear passageira em coletivo

Uma mulher de cerca de 35 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (4) após atacar uma passageira com uma faca no interior de um ônibus do transporte coletivo, na Rua Jorge Lacerda, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O ataque ocorreu por volta do meio-dia, nas proximidades do Posto Ararajuba, quando a agressora tentou vender peças de carne furtadas a quem estava no veículo e reagiu com violência após a recusa da vítima em adquirir os produtos.

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A ação só não teve consequências mais graves devido à rápida intervenção do motorista do coletivo. Ao perceber o início da confusão, o condutor agiu prontamente e solicitou apoio de uma equipe tática da Guarda Civil Patrimonial (GCP) que transitava pela região no momento. Em razão da agilidade do socorro, a passageira atingida sofreu apenas uma lesão superficial.

Bastante alterada e agressiva, a suspeita foi contida e algemada pelos guardas para garantir a segurança dos passageiros e da equipe policial. Durante a revista na bolsa da detida, os agentes encontraram diversas peças de alimento sem comprovação de origem. A vítima confirmou às autoridades que o golpe foi desferido logo após ter negado a compra das mercadorias oferecidas pela mulher dentro do transporte público.

Em diligências realizadas pelo bairro, a Guarda Civil localizou uma mercearia nas imediações de onde os produtos haviam sido subtraídos. O proprietário do estabelecimento reconheceu o lote de carnes e manifestou o desejo de representar criminalmente contra a investigada pelo furto. Diante dos fatos, a agressora foi transportada em um camburão até a Delegacia Cidadã de Cascavel, para onde a vítima e o comerciante também se deslocaram para o registro e a formalização da ocorrência.