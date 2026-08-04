Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SUSTO NO ÔNIBUS

Suspeita é presa no PR após tentar vender carne furtada e esfaquear passageira em coletivo

Vítima teve apenas ferimentos superficiais após a ação rápida do condutor do ônibus

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 16:00:25 Editado em 04.08.2026, 16:00:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspeita é presa no PR após tentar vender carne furtada e esfaquear passageira em coletivo
Autor Foto: Reprodução/GCP

Uma mulher de cerca de 35 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (4) após atacar uma passageira com uma faca no interior de um ônibus do transporte coletivo, na Rua Jorge Lacerda, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O ataque ocorreu por volta do meio-dia, nas proximidades do Posto Ararajuba, quando a agressora tentou vender peças de carne furtadas a quem estava no veículo e reagiu com violência após a recusa da vítima em adquirir os produtos.

- leia mais: Homem de 61 anos é morto a golpe de canivete por funcionário no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação só não teve consequências mais graves devido à rápida intervenção do motorista do coletivo. Ao perceber o início da confusão, o condutor agiu prontamente e solicitou apoio de uma equipe tática da Guarda Civil Patrimonial (GCP) que transitava pela região no momento. Em razão da agilidade do socorro, a passageira atingida sofreu apenas uma lesão superficial.

Bastante alterada e agressiva, a suspeita foi contida e algemada pelos guardas para garantir a segurança dos passageiros e da equipe policial. Durante a revista na bolsa da detida, os agentes encontraram diversas peças de alimento sem comprovação de origem. A vítima confirmou às autoridades que o golpe foi desferido logo após ter negado a compra das mercadorias oferecidas pela mulher dentro do transporte público.

Em diligências realizadas pelo bairro, a Guarda Civil localizou uma mercearia nas imediações de onde os produtos haviam sido subtraídos. O proprietário do estabelecimento reconheceu o lote de carnes e manifestou o desejo de representar criminalmente contra a investigada pelo furto. Diante dos fatos, a agressora foi transportada em um camburão até a Delegacia Cidadã de Cascavel, para onde a vítima e o comerciante também se deslocaram para o registro e a formalização da ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Agressão a passageira Cascavel Furto de alimentos Guarda Civil TRANSPORTE COLETIVO Violência no transporte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV