Suspeita de matar a filha com deficiência é presa no PR

A Polícia Civil (PC) realizou, na manhã desta quinta-feira (19), a prisão de uma mulher suspeita de ter matado a própria filha, em Curitiba, Paraná. Conforme as informações da PC, a criança tinha deficiência intelectual.

Ainda segundo as autoridades, o caso ocorreu no dia 5 de maio, no bairro Cajuru. Havia sinais de queimaduras no corpo da vítima, identificada como Maria Salete de Oliveira Braz, que, além disso, foi encontrado em um local sujo.

À polícia, a mãe da vítima disse que a filha morreu porque caiu de uma escada. Apesar disso, a equipe encontrou sangue na parte superior da casa.



A polícia informou que Maria era submetida a maus-tratos, tortura, cárcere privado e agressões, fatores que causaram a morte da menina.

As investigações apontam que a mulher é mãe de mais duas pessoas com deficiência. Os dois filhos foram encaminhados para a delegacia, para fazer exame de corpo de delito.



O caso é investigado.

