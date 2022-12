Suspeita de mandar matar a mãe por causa de herança está foragida

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Polícia procura por dois suspeitos do crime

A Polícia Civil do Paraná procura uma mulher suspeita de envolvimento no assassinato da própria mãe, de 57 anos. O crime aconteceu em 23 de novembro em Santo Antônio da Platina, no norte do estado, e teria sido motivado pela herança.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi assassinada em casa com um corte na garganta provocado por um facão. A motivação estaria relacionada ao desejo da filha em herdar o imóvel. Após o início das investigações, o delegado responsável pelo inquérito identificou o autor do crime.

- LEIA MAIS: Apucaranense quebra parede durante briga por herança

continua após publicidade .

O delegado que investiga o caso, Rafael Pereira, disse que representou pela prisão de karin Dias Belo e Reinaldo Juarez Gomes que estão foragidos. "Estamos em diligências para localizá-los e solicitamos o auxílio da população com informações que auxiliem as investigações”, afirmou.

A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos procurados. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou (43) 3534-8902 diretamente à equipe de investigação.

Siga o TNOnline no Google News