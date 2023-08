Suspeita de homicídio contra o marido é presa horas após o crime no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam em flagrante uma mulher, de 48 anos, por homicídio contra o marido, de 46. A captura aconteceu horas após o crime, na madrugada desta terça-feira (16), em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Mulher mata marido com arma que ele comprou para ameaçá-la no PR

De acordo com as investigações, a motivação do crime estaria ligada a ameaças e agressões que a mulher vinha sofrendo do marido. A mulher confessou o crime.

continua após publicidade

“Nas últimas semanas, ela relatou que o marido comprou uma arma e estaria ameaçando matá-la. Ontem, quando a vítima chegou do trabalho, ela colocou um remédio na bebida do companheiro e quando ele estava sonolento pegou a arma e atirou”, afirma o delegado da PCPR Lucas Maia.

Após o crime, ela foi até a casa de familiares buscar ajuda e presa em flagrante por equipes policiais.

Siga o TNOnline no Google News