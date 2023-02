Suposto motorista de aplicativo é preso com fuzil na BR-369

Da Redação

O suspeito afirmou ser motorista de aplicativo e desconhecer o conteúdo do que transportava

Um motorista foi preso com um fuzil na tarde desta quinta-feira (23), na BR-369 entre os municípios de Cambé e Rolândia. O suspeito afirmou ser motorista de aplicativo e desconhecer o conteúdo do que transportava.

Segundo o tenente Rafael Botega, da Polícia Militar (PM), uma equipe estava em patrulhamento quando percebeu uma atitude suspeita do condutor e realizou a abordagem. “Durante a abordagem não foi localizado nada com ele, porém, ao revistar o veículo, no porta-malas foi localizado o fuzil com munição e os outros materiais”, disse para a reportagem do site Tarobá News.

Ainda de acordo com o tenente, o suspeito relatou ter buscado o material em Rolândia, mas não soube dar informações sobre o destino. “Ele das informações desencontradas, não sabe explicar quem fez o acionamento dele e para onde levaria esse material. Apenas que é Uber e estava fazendo o transporte”, explicou Botega.

No carro, além do fuzil foram apreendidos munições, balaclavas e coletes à prova de balas. “Não é uma arma comum, é uma arma com alto poder de fogo e, com certeza, na mão da criminalidade serviria para grandes ações, como atentar contra as forças de segurança e realizar grandes assaltos” afirmou o tenente. Para ver a reportagem, clique aqui.

