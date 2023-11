Suposto assassino que foi espancado por moradores é preso pela GM

Suspeito foi preso no final da manhã deste sábado (18) ao ser localizado por uma equipe da GM

A Guarda Municipal (GM) prendeu um homem que sofreu represálias da população por suspeita de ser autor de um homicídio que ocorreu nesta sexta-feira (17), na Rua Francisco Alves Rocha, no bairro Santa Felicidade, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Na ocasião, um homem identificado como Jailson Sérgio Feltrin, de 46 anos, foi morto a golpes de faca.

A Guarda Municipal foi alertada sobre o suspeito após relatos de que ele havia sido agredido por pessoas na Rua Major Armando de Souza Melo. Ele foi atingido por vários golpes, pedradas, pauladas e até golpes de facão, mas, ainda assim conseguiu escapar. No entanto, o suspeito acabou sendo preso no final da manhã deste sábado (18) ao ser localizado por uma equipe da GM.

O suspeito foi localizado no cruzamento da Rua Clodoaldo Ursulano com a Rua Cabo Luiz Augusto Pereira, onde foi abordado pelos guardas. Devido aos ferimentos, o Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar os primeiros socorros, e o homem teve que ser levado ao hospital.

Os agentes da GM mantiveram a escolta do suspeito, que após receber alta do hospital, seria levado à Delegacia de Homicídios para esclarecimentos. Com informações da CGN.

