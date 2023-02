Suposta cigana engana e furta R$ 500 de mulher no Paraná

Da Redação

O caso será investigado

A Polícia Militar (PM) de Faxinal, no Paraná, foi acionada para atender uma ocorrência na área central do município. No último dia 3 de fevereiro, uma mulher teve R$ 500 furtados por uma 'cigana' após ser enganada.

A suposta cigana teria pego o dinheiro após uma oração. Conforme relato da moradora de Faxinal, por volta das 12 horas, ela estava na Rua Santos Dumont, quando foi abordada por uma pessoa pedindo dinheiro.

A vítima teria dado R$ 5 para mulher que supostamente seria uma cigana. Ainda de acordo com relato, a suspeita percebeu que a vítima teria mais dinheiro e, foi nesse momento, que pegou uma quantia de R$ 500, dividido em cinco notas de R$ 100, sem a vítima perceber.

A PM realizou buscas, porém, a suposta cigana não foi encontrada. A suspeita teria espirrado um líquido na vítima, que deixou ela desorientada. O caso será investigado.





