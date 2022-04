Da Redação

Suposta ameaça de massacre causa pânico em colégio do PR

Uma suposta ameaça de massacre causou pânico em uma instituição de ensino de Sarandi, Paraná. De acordo com as informações do site Corujão Notícias, uma mensagem foi deixada no banheiro feminino do Colégio Estadual Jardim Universitário na última sexta-feira (1º), porém, o recado só foi visto nesta segunda-feira (4).

continua após publicidade .

Os pais dos alunos ficaram assustados com o comunicado, que trazia a seguinte informação: “Massacre 05/04”.

“Como temos crianças que estudam no colégio, estamos morrendo de medo, ninguém sabe se é verdade ou mentira, como já aconteceu em outras cidades a gente fica com o coração na mão”, disse a mãe de um aluno.

continua após publicidade .

O diretor da instituição, Juliano Castro, disse que, mesmo suspeitando de ser uma brincadeira do dia 1º de abril, data que comemora o "Dia da Mentira", providências serão tomadas. As autoridades policiais também estão por dentro do caso.

A Polícia Civil está à frente do caso e busca identificar quem escreveu a mensagem.

As informações são do Corujão Notícias.