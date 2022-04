Da Redação

Supercola cai em olho de criança em CMEI e Samu é acionado

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada para atender uma ocorrência, onde um aluno, de 2 anos, de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Maringá, ficou com um olho colado após uma supercola cair em sua vista. O caso ocorreu nesta quinta-feira (17).

Conforme as informações dos socorristas, uma pequena quantidade do produto teria caído no olho do menino no momento em que a professora manuseava o tubo de cola.

A equipe do GMC Online entrou em contato com a Prefeitura de Maringá, que deu mais informações sobre o ocorrido. De acordo com a administração municipal, a professora do menino utilizava a supercola para consertar o chinelo da criança. O tubo de cola, no entanto, estava entupido e a profissional pegou um palito para desentupir o frasco. Ao puxar o palito, o produto saiu de uma vez e uma gota da supercola caiu no olho da criança.

Em nota, a prefeitura reforçou que nenhum aluno das escolas municipais manuseia produtos do tipo. “A professora estava colando o chinelo da criança. Por acidente, pingou cola no olho da criança. Todos os procedimentos de segurança foram seguidos no atendimento à criança”, destacou.

De acordo com o Samu, o acidente foi percebido rapidamente pelos responsáveis em sala de aula e o socorro foi acionado. A criança foi levada ao Hospital Universitário (HU) de Maringá e, segundo o Samu, passa bem.

A Prefeitura de Maringá também informou que o menino passa bem e que deve receber um novo atendimento médico nesta sexta-feira, 18. A escola ainda comprou uma pomada especial para passar no olho da criança, segundo a prefeitura.

Com informações do GMC Online.