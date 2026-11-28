O episódio de El Niño de 2026 está ganhando força e tem projeção de atingir o pico de intensidade em dezembro, com potencial para se tornar um dos eventos mais severos já acompanhados por centros internacionais de monitoramento climático. As estimativas indicam que o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial pode alcançar patamares excepcionais e influenciar o clima no Brasil durante o verão e os primeiros meses de 2027.

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Pesquisadores apontam que o cenário atual reúne características semelhantes às observadas em grandes episódios anteriores, como os de 1982/1983, 1997/1998 e 2015/2016. Caso os modelos se confirmem, o fenômeno poderá estabelecer um novo recorde entre os registros históricos disponíveis, embora a classificação definitiva dependa das medições obtidas no período de maior intensidade.

Na atualização divulgada em 8 de outubro, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) apontou dezembro de 2026 como o provável momento de auge do fenômeno, com possibilidade de anomalia próxima de 3,7°C acima da média histórica na região Niño 3.4 no trimestre de outubro a dezembro. Esse indicador avalia a diferença entre a temperatura observada na superfície do oceano e a média histórica do período, de modo que valores mais altos sinalizam aquecimento mais intenso. Já o Instituto Internacional de Pesquisa sobre Clima e Sociedade (IRI), da Universidade de Columbia, indicou em novembro que a maior força deve ocorrer entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, com chance de manter condições muito fortes no início do próximo ano.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) relatou em 12 de novembro que o fenômeno seguia se intensificando, com anomalia de 2,5°C no índice Niño 3.4 e marcas ainda mais elevadas em outros pontos do Pacífico Equatorial. A agência estimou em cerca de 60% a chance de o episódio superar os principais registros de intensidade desde 1950 com base no indicador RONI. Modelos analisados pelo IRI também sinalizaram continuidade do aquecimento acentuado durante o verão do Hemisfério Norte. Especialistas observam que "Super El Niño" não é uma categoria meteorológica oficial, mas um termo usado para descrever episódios de aquecimento excepcionalmente forte no Pacífico.

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O avanço das temperaturas na porção central e oriental do Pacífico Equatorial altera a circulação dos ventos e a distribuição de umidade na atmosfera. Em outubro, o IRI registrou anomalia semanal perto de 3,3°C na área Niño 3.4, após semanas com leituras acima de 3°C, enquanto a NOAA apontou em novembro anomalias superiores a 10°C em trechos abaixo da superfície do Pacífico oriental, evidenciando o calor acumulado em camadas mais profundas.

No Brasil, as mudanças na circulação atmosférica tendem a alterar os padrões de chuva e temperatura de forma desigual entre as regiões, com influência também de outros sistemas meteorológicos. De acordo com o quinto boletim do Painel El Niño 2026-2027, elaborado por instituições como INPE, INMET e Cemaden para o período de novembro de 2026 a janeiro de 2027, a Região Sul tem tendência de chuvas acima da média histórica, o que exige atenção para elevação de rios, alagamentos e cheias.

Na Região Sudeste, há maior probabilidade de chuvas acima da média em algumas áreas, com variações na distribuição das precipitações e temperaturas elevadas. Na Região Centro-Oeste, os modelos mostram cenários distintos conforme a localidade, com chance de chuvas acima ou abaixo do esperado e calor persistente. Já na Região Norte, a previsão indica maior probabilidade de chuvas abaixo da média na maior parte do território, cenário que, somado ao calor, pode sustentar condições de seca e elevar o risco de queimadas, enquanto parte da Região Nordeste também apresenta tendência de chuva abaixo do normal e temperaturas acima da média.

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Mesmo após o pico previsto para dezembro, o fenômeno não deve se encerrar imediatamente. O IRI indicou 100% de probabilidade de permanência das condições de El Niño entre novembro de 2026 e março de 2027, e a NOAA projetou a manutenção de cenários fortes a muito fortes até o trimestre de janeiro a março de 2027, com probabilidade superior a 79%. A expectativa posterior é de enfraquecimento gradual, mas os efeitos na atmosfera, nas chuvas e nas temperaturas podem persistir por algum tempo além da perda de força do fenômeno, o que torna o monitoramento contínuo dos centros meteorológicos decisivo para acompanhar a evolução do quadro.