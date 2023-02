Sumiço de médico é investigado pela Polícia Civil do Paraná

Da Redação

Renan não dá notícias desde sexta-feira (17)

Familiares do pediatra e psiquiatra Renan Tortajada, 35 anos, registraram um boletim de ocorrências pelo desaparecimento do profissional. Tortajada não dá notícias desde a última sexta-feira (17), quando se comunicou com a mãe por mensagens. O celular do médico foi encontrado no início da tarde deste sábado (18) no Lago Aratimbó.

Uma mulher que passeava pelo local encontrou o aparelho e atendeu a chamada de uma das pessoas que estão à procura do profissional. O celular estava bastante danificado.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o carro do médico passou por Umuarama na tarde de sábado (18). O condutor que aparece nas imagens, entretanto, não tem as características físicas do médico. O condutor estava sem camisa e com cigarro em uma das mãos, exibida do lado de fora do carro. Embora o teto solar do veículo estivesse aberto, não foi possível colher imagens do rosto do motorista.

ÚLTIMO CONTATO

Na última sexta, Renan avisou a mãe que estava saindo de Toledo em direção à residência dos pais, que moram em Maringá. É costume do médico passar em Umuarama para abastecer ou comprar algo, conforme informações de um amigo. O médico, no entanto, não chegou na casa dos pais. Familiares de Tortajada estão em Umuarama acompanhando o trabalho da polícia.

