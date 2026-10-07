Sul do Brasil entra em alerta para nova sequência de dias com temporais e chuva

A Região Sul do Brasil enfrenta, a partir desta quinta-feira (8), uma nova sequência de dias de alto risco meteorológico, com previsão de chuvas excessivas e tempestades severas. O cenário de instabilidade atingirá o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, trazendo potencial para vendavais isolados, queda localizada de granizo e, principalmente, acumulados extremos de precipitação.

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Segundo os meteorologistas, o maior perigo deste evento será o volume de água, que pode somar até 300 milímetros em algumas localidades, o equivalente ao dobro da média esperada para todo o mês, concentrado em poucos dias.

A combinação de diferentes sistemas meteorológicos é a responsável por essa forte instabilidade. O fenômeno começa com a atuação de uma corrente de jato em baixos níveis, que transporta ar quente e agrava o risco de temporais já na quinta-feira. No final da semana, a formação de um centro de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul vai intensificar ainda mais as chuvas na região. Posteriormente, esse sistema deve se deslocar para o litoral do Uruguai, onde dará origem a um ciclone extratropical.

Com a possibilidade de chover entre 50 e 100 milímetros em um curto espaço de tempo, há um risco elevado de enchentes, alagamentos repentinos em áreas urbanas e rurais, e o agravamento das inundações em locais onde os rios já operam acima do nível normal.

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No Rio Grande do Sul, a instabilidade será mais severa entre quinta e sábado, com possibilidade de chuva residual no domingo e na segunda-feira. Já em Santa Catarina e no Paraná, a atmosfera seguirá altamente instável e propícia a temporais também no início da próxima semana.

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Apesar da gravidade dos alertas, especialistas ressaltam que não se trata de uma situação de tempo severo tão extrema quanto os episódios trágicos registrados entre o final de julho e o início deste mês. Ainda assim, o quadro exige atenção especial das autoridades e da população devido ao alto risco de danos estruturais e cheias decorrentes do volume de água acumulado.