Sucuri gigante é flagrada 'atravessando a rua' no interior do PR; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dois homens retornavam para casa quando se depararam com o animal de cerca de 6 metros de comprimento

Uma cobra sucuri gigante foi flagrada enquanto atravessava uma estrada rural do município de Marilena, no Noroeste do Paraná, na noite desta terça-feira (21). Dois homens retornavam para casa quando se depararam com o animal de cerca de 6 metros de comprimento.

continua após publicidade .

Os paranaenses precisaram parar o carro em que estavam para não atropelar o réptil e permitir que a cobra terminasse de atravessar a via com segurança. Aproveitando que estavam parados, os homens saíram do automóvel, e um deles fez um vídeo mostrando a sucuri. Veja no final da matéria.

LEIA MAIS: Cobra venenosa é resgatada em garagem de prédio, em Maringá

continua após publicidade .

Os registros da cobra foram feitos em uma estrada rural na localidade de Porto Maringá, conhecida por suas praias de água doce, às margens do Rio Paraná. As imagens foram encaminhadas para a reportagem da RICtv Maringá.

No vídeo, é possível ver que os paranaenses estão calmos e até mesmo brincam com a situação: "Puxa o rabo dela aí", diz um, o outro homem logo responde: "Eu 'tô' fora em".

O paranaense que está com o celular na mão, gravando a cobra, aparenta estar extremamente surpreso pelo tamanho da sucuri. "Olha o tamanho da criança, meu Deus do céu! [...] Cinco ou seis metros no mínimo!", afirma com convicção. "Olha a estrada, metade da estrada ela pegou", finaliza.

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News