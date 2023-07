Sucuri é flagrada em meio à mata no Paraná; veja o vídeo

No último domingo (16), o cidadão Juscelino Fernandes Sperduti, 54 anos, flagrou uma sucuri no distrito de Porto Camargo, em Icaraíma, noroeste do Paraná.

continua após publicidade

Juscelino disse ter visto duas sucuris no período da manhã. Porém, à tarde, quando fez a gravação do vídeo abaixo, apenas uma delas estava no local. De acordo com ele, as cobras foram vistas na Ilha Brasil.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

As sucuri estava em cima de uma galhada. O morador explicou que costuma pescar todo fim de semana no Porto Camargo.

E não é o primeiro flagrante de sucuris, no dia 9 de julho, o também umuaramense, Marcos Almeida, 45 anos, avistou duas sucuris na mesma ilha do Porto Camargo. Inclusive, não se descarta sejam os mesmos animais. Na ocasião, foram avistadas duas sucuris: uma menor em cima de um galho de árvore e outra enrolada em uma vegetação.

Siga o TNOnline no Google News