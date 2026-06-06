Sucuri é flagrada às margens do Rio Paraná e assusta pescadores

Uma sucuri foi flagrada às margens do Rio Paraná, na região do Porto São José, no noroeste do Paraná. As imagens foram divulgadas pela Pousada PSJ e repercutiram nas redes sociais devido ao tamanho do animal.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No vídeo, a cobra aparece parada na margem do rio, sem apresentar comportamento agressivo. O registro rapidamente chamou a atenção de moradores, turistas e frequentadores da região.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Esta não é a primeira vez que uma sucuri é avistada no local. Em fevereiro deste ano, a mesma pousada publicou imagens de outra cobra da espécie em um vídeo que teve ampla repercussão nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O novo flagrante também gerou comentários entre os internautas. Um deles brincou que havia "perdido até a vontade de pescar" após ver o tamanho do animal. Outro aproveitou a publicação para fazer uma piada envolvendo a suposta semelhança da cobra com a sogra de um amigo.

A presença de sucuris na região do Rio Paraná é considerada comum, já que a espécie habita áreas alagadas, rios, lagoas e vegetação próxima a ambientes aquáticos.

Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline