Sucessos dos anos 80 e 90 animam veranistas com shows à beira-mar

Nem mesmo a chuva espantou o público dos shows do Denorex 80, em Matinhos, e da Banda Mais Bonita da Cidade, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, no final da tarde desta quarta-feira (3). As apresentações aconteceram nos palcos Sunset, montados pelo Governo do Estado, no segundo dia da programação musical do Verão Maior Paraná.

Na Praia Brava, em Caiobá, a curitibana Denorex 80 embalou o público com interpretações bem-humoradas e divertidas de sucessos nacionais e internacionais dos anos 80 e 90. Na Praia Central de Guaratuba, a Banda Mais Bonita da Cidade apresentou suas obras autorais que mesclam rock alternativo e MPB.

Excepcionalmente nesta quarta-feira (3), o show programado da dupla sertaneja Gustavo Toledo e Gabriel para o palco de Shangri-lá, em Pontal do Paraná, foi cancelado.

Quem foi aos shows aprovou as apresentações e a estrutura montada pelo Governo do Estado. “Está ótimo, super organizado. Todo mundo está curtindo e aproveitando a grade de shows, que está incrível”, afirmou a produtora cultural de Curitiba, Arliet Lira, de 51 anos.

A comerciante aposentada Laura Balan, de 72 anos, que está curtindo a temporada de verão em Matinhos, concorda. "Estou aproveitando todas as noites. Vim ao show ontem e hoje. Estou adorando”, disse.

