Subtenente aposentado é preso por matar esposa e tentar alegar que ela se matou

Um militar da reserva foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa na noite de quarta-feira (24) em Cascavel (PR). Ele acionou o socorro dizendo que ela havia tirado a própria vida com um tiro na cabeça. Após a perícia, no entanto, foram identificadas provas incompatíveis com suicídio.

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A vítima, Vanessa Marty, 44 anos, atuava como escrivã na delegacia da Polícia Federal em Cascavel. O suspeito, de 58 anos, é subtenente da reserva do Exército e está preso na Organização Militar do Exército.



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De acordo com o delegado Ian Baptista de Leão, o militar disse em depoimento que o casal voltou para casa após assistir ao jogo entre Brasil e Escócia em um bar. Ele afirmou que saiu do carro, ouviu disparos e, ao retornar, encontrou a esposa quase sem vida. "Ele disse que escutou os disparos no momento em que ele estava fora do veículo e depois retornou e verificou que ela estava quase sem vida e respirando com dificuldade", informou o delegado.

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A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça dentro do carro. A arma usada no disparo pertencia ao suspeito. A Polícia Científica periciou a cena e constatou elementos que contradizem a versão do suspeito. "Os peritos encontraram provas que não são compatíveis com suicídio, como distância da arma e ausência de sinais e efeitos balísticos na vítima, como pólvora, zona de chamuscamento", afirmou o delegado.

Imagens de câmeras de segurança cedidas pelo militar mostram que o tiro aconteceu dentro do carro. Ele teria demorado cerca de três minutos para verificar a situação. O vídeo não foi divulgado pela polícia.

O casal tem uma filha e estava junto há cerca de 15 anos. Vizinhos relataram brigas constantes entre eles. O delegado afirmou que nenhuma hipótese será descartada e que o caso seguirá em investigação.

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A Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal (ANEPF) publicou nota lamentando a morte da servidora:

"A Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal (ANEPF) manifesta profundo pesar pelo falecimento da colega Vanessa Marty, Escrivã de Polícia Federal.

Vanessa concluiu sua formação na Academia Nacional de Polícia, no XXXVIII Curso de Formação Profissional de Escrivães de Polícia Federal, no ano de 2014. Tomou posse inicialmente em Corumbá/MS e construiu uma trajetória de quase 12 anos de dedicação à Polícia Federal.

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Neste momento de imensa dor, a ANEPF se solidariza com seus familiares, amigos e colegas da Polícia Federal, em especial com aqueles que compartilharam sua caminhada profissional.

Que sua memória seja honrada e que seus familiares e entes queridos encontrem acolhimento, força e serenidade para enfrentar esta perda irreparável."