Da Redação

Sua conta de luz veio menor em janeiro? Entenda o porquê

A Copel, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), instauraram um Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, no último semestre de 2021. Os clientes que conseguissem diminuir entre 10% e 20% entre setembro e dezembro de 2021, receberam um desconto na conta de luz, especificamente, um bônus de R$ 50 para cada 100 kWh economizados.

continua após publicidade .

Dos 4,9 milhões de clientes da Copel, mais de 1,25 milhão economizou o necessário para receber o bônus. Juntos, os consumidores alcançaram um desconto de R$ 134,89 milhões.

Para os clientes do grupo B (residenciais, comerciais, rurais e pequenas indústrias), o desconto para cada cliente foi concedido ao longo de janeiro e o valor veio discriminado na fatura. Na conta de luz de dezembro é possível verificar a meta de economia de cada unidade consumidora e quanto o consumidor poupou efetivamente, em relação ao mesmo período de 2020. Os clientes que fazem parte do grupo A (em sua maioria indústrias de médio e grande porte) vão receber o desconto em fevereiro.

continua após publicidade .

O programa foi criado para estimular o consumo consciente e combater a escassez hídrica, que limita a produção de energia no País. Em vigor há três meses, é válido para consumo residencial, industrial, comercial, de serviços e outras atividades. Na Copel, 3,67 milhões de unidades consumidoras fazem parte desses grupos de consumidores e podiam obter o desconto.

O benefício vale para os consumidores do mercado cativo de energia. Unidades do poder público e de iluminação pública, e empresas que estão no mercado livre não fizeram parte do programa. Também não foram contempladas unidades consumidoras com procedimento irregular.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.