Starbucks anuncia que vai inaugurar primeira unidade em Maringá

Da Redação

Starbucks será inaugurada em Maringá.

O Catuaí Shopping Maringá anunciou nesta segunda-feira, 16, a inauguração da primeira unidade da Starbucks em Maringá. A previsão é que a unidade comece a funcionar ainda em 2023.

Identificada como uma das maiores cadeias de cafeterias do mundo, a Starbucks tem mais de 30 mil lojas presentes em mais de 80 países.

Além do café, que é o carro-chefe do Starbucks, a loja ainda tem no cardápio bebidas artesanais, coxinha e pão de queijo, entre outros.

Sobre a Starbucks

A empresa foi fundada em 1972, em Seattle, em Washington, Estados Unidos. Primeiramente, a empresa vendia apenas grãos de café e equipamentos de preparação para a bebida. Criada pelos amigos Jerry Baldwin, Zev Siegl e Gordon Bowker, a Starbucks só foi transformada em cafeteria somente em 1987, quando Howard Sclultz adquiriu a empresa.

Rapidamente, a Starbucks se expandiu pelos Estados Unidos e, atualmente, está em várias partes do mundo. A primeira loja Starbucks do Brasil começou a operar em São Paulo, em 2006. Agora, em 2023, chegará a Maringá.

Com informações: GMC Online

