Além do grande vencedor paranaense, outras 385 apostas acertaram 14 dezenas e garantiram mais de R$ 2 mil cada

Uma aposta simples realizada na cidade de Araucária, no Paraná, acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 3833 da Lotofácil, sorteado na noite desta quarta-feira (18), e faturou o prêmio principal de R$ 4.164.686,22. Os números sorteados na edição foram 02, 03, 04, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 24.

De acordo com os dados da Caixa Econômica Federal, o bilhete vencedor foi registrado de forma presencial na unidade Olimpio Loterias. O apostador optou por um jogo simples, marcando a quantidade mínima de 15 números, sem utilizar a modalidade "teimosinha", e garantiu a premiação máxima de forma individual, com apenas uma cota.

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Além do prêmio principal, o concurso 3833 também contemplou milhares de jogadores nas faixas secundárias de acerto. Na faixa de 14 dezenas, 385 apostas ganhadoras receberão R$ 2.093,27 cada. Outros 13.075 bilhetes fizeram 13 acertos e faturaram R$ 35,00, enquanto 145.706 apostas acertaram 12 números e levaram R$ 14,00. Na faixa mínima de premiação, com 11 acertos, 785.384 apostas garantiram o valor de R$ 7,00.

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Apostas

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A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.