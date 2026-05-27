Soldado de 19 anos morre após mal súbito em treinamento do Exército no PR

O soldado do Exército Brasileiro, Thienry dos Santos Pascoal, de 19 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante um treinamento físico na terça-feira (26), em Cascavel, no oeste do Paraná. O jovem, que integrava a corporação há cinco meses, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

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O incidente ocorreu nas dependências do 15º Batalhão Logístico, onde o militar servia. Segundo a corporação, Thienry participava de uma atividade física classificada como de "carga leve", que fazia parte do plano de preparação da unidade para um Teste de Aptidão Física programado para a quarta-feira (27).

Durante a execução do exercício, o soldado passou mal e recebeu os primeiros socorros imediatos de um médico que acompanhava o treinamento no local. Na sequência, ele foi encaminhado com vida ao Hospital São Lucas, mas o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

Em nota oficial, o comando do 15º Batalhão Logístico lamentou profundamente a morte do soldado e manifestou solidariedade. O Exército Brasileiro informou ainda que está prestando todo o suporte social e acompanhamento psicológico necessários aos familiares, amigos e colegas de farda do jovem militar.

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Foto: Redes Sociais Foto: Redes Sociais

“Neste momento de luto nos solidarizamos com os familiares e amigos, e informamos que está sendo prestado todo o apoio social e psicológico necessário”, informou o Exército em nota oficial.



O velório ocorre no Centro Comunitário do Distrito de Ibiracema, em Catanduvas, até as 16h, seguido de honras fúnebres militares.