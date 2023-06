Soldado da PM que matou ex-esposa e advogado não aceitava separação

O delegado da Polícia Civil (PC-PR) Eduardo Kruger conversou com a imprensa a respeito do aluno-soldado da Polícia Militar (PM) que matou a ex-esposa e o advogado dela na manhã da última terça-feira (20) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Luan Lucas Cardoso, responsável pelo crime, não aceitava se separar de Vanessa Camargo e contestava a paternidade do filho da mulher.

Luan procurou uma clínica de saúde para realizar um exame de paternidade junto da ex-companheira, que estava acompanhada do advogado Henrique Bueno Paquete. No local, ele efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas e depois cometeu suicídio, dando um tiro no próprio tórax.

"Ele teve um relacionamento com a vítima e não aceitava separação e também contestava a paternidade do filho dela. Na clínica, ele queria tocar na criança, colocar a meia e a vítima falou que não era pra ele tocar na criança", disse o delegado em uma entrevista ao G1.

Ainda conforme Kruger, Vanessa e Luan tiveram um relacionamento de cerca de 9 meses. Depois, ela pediu medida protetiva contra Luan por conta de ameaças e agressões físicas e verbais.

De acordo com o delegado, a vítima não comunicou à polícia que Luan estava descumprindo as medidas protetivas.



"Foi comunicado por familiares que ele descumpriu as medidas outras vezes", contou.

Com informações do G1.

