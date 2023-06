Soldado da PM mata ex-esposa e advogado em clínica e comete suicídio

Um tiroteio promovido no interior de uma clínica de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, por um aluno-soldado da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) terminou com a morte de uma mulher e um advogado na manhã desta terça-feira (20). De acordo com as informações das autoridades, a vítima fatal era ex-esposa do militar.

O soldado da PM 2ª Classe procurou a unidade de saúde para realizar um exame de paternidade junto com a ex-companheira, que estava com um advogado.

O homem sacou a arma de fogo, efetuou diversos disparos e atingiu as vítimas. Inclusive, uma criança de um mês de vida ficou ferida na situação e precisou ser encaminhada ao hospital.

Após cometer o crime, o policial cometeu suicídio, dando um tiro no próprio tórax.

Em nota, a PM-PR lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações.

"Neste momento, o objetivo da corporação é dar o amparo às famílias envolvidas nesta tragédia, e colaborar de todas as maneiras com as investigações a respeito do fato", diz a nota.

Com informações do G1.

