Sol predomina no Paraná até quarta, mas chuvas e trovoadas voltam na quinta-feira

Após uma sequência de dias marcados por temporais, o tempo estável voltou a predominar na maior parte do Paraná nesta segunda-feira (26). Segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol deve brilhar em quase todas as regiões do estado pelos próximos três dias, cenário que favorece a redução do nível dos rios após os recentes acumulados de cheia. O quadro de estiagem, no entanto, será temporário: uma nova frente de instabilidade voltará a trazer precipitações generalizadas a partir de quinta-feira (29).

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A trégua momentânea da chuva é provocada pela atuação de uma massa de ar frio e seco, que atua como bloqueio sobre o território paranaense entre esta segunda e a terça-feira (27). A exceção fica restrita à faixa litorânea, onde a circulação de ventos úmidos vindos do oceano ainda mantém condições para garoas fracas e pontuais, além de registros breves de chuvas isoladas no interior entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira (28).

O ar de origem polar deixou as primeiras horas desta segunda com marcas térmicas baixas, registrando mínimas inferiores a 10°C em municípios do Centro-Sul, Sudoeste e Sul paranaense. Ao longo da semana, o amanhecer ficará progressivamente menos frio, com termômetros se mantendo perto ou acima dos 10°C nessas áreas até a quarta-feira. No período da tarde, as temperaturas desta segunda não devem passar de 21°C em Curitiba, no litoral e nas faixas Sul e Central, enquanto o Norte alcança 25°C, o Noroeste chega a 24°C e o Oeste marca 23°C.

O aquecimento ganha fôlego a partir de terça e atinge seu ápice na quarta-feira (28), quando as máximas sobem para 27°C no Oeste, 26°C no Norte e Noroeste, 25°C no Sudoeste e Campos Gerais, 24°C no Centro-Sul e 23°C no litoral, ao passo que Curitiba deve continuar com patamares amenos, em torno dos 21°C.

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O padrão meteorológico sofrerá uma virada drástica a partir de quinta-feira (29), com a intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que passará a canalizar ar quente e úmido vindo do Norte do Brasil. O avanço dessas massas de ar instáveis vai provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em todas as regiões do Paraná ao longo do dia. O enfraquecimento da massa fria deixará as madrugadas mais quentes, com mínimas acima de 14°C no estado e próximas a 20°C no Oeste, porém o aumento da cobertura de nuvens e o volume das precipitações impedirão a elevação das temperaturas diurnas, que não deverão superar os 22°C até o próximo fim de semana.