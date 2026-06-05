Sol e frio marcam o fim de semana no Paraná; chuva volta na segunda

O fim de semana no Paraná será marcado por tempo estável, predomínio de sol e temperaturas baixas durante as noites e madrugadas. No entanto, a trégua nas precipitações já tem dia para acabar: a chuva retorna ao estado na próxima segunda-feira (8).

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De acordo com a meteorologista Bianca de Angelo, do Simepar, a sexta-feira segue sem chuvas, com nebulosidade concentrada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e no litoral. "Ao longo dessa sexta-feira, o tempo permanece estável no Paraná", afirma a especialista. Nas demais regiões, o sol predomina e as máximas chegam a 24°C no oeste e noroeste do estado.

Para sábado e domingo, a previsão é de céu aberto e clima mais ameno no período da tarde. "No sábado, a estabilidade continua predominando, garantindo um dia de sol em todas as regiões do Paraná", destaca Bianca.

Apesar do aquecimento diurno, as noites serão geladas. A mínima prevista para a noite de sábado é de 8°C no centro-sul, Campos Gerais e RMC, configurando as menores marcas do estado. No domingo, a ausência de nuvens eleva os termômetros rapidamente, e cidades do noroeste, como Loanda e Querência do Norte, podem registrar máximas de até 26°C.

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A mudança brusca no clima ocorre no início da próxima semana, impulsionada por um sistema no estado vizinho. "Na segunda-feira, o início da formação de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, volta a favorecer a condição de instabilidade no Paraná", explica a meteorologista. Segundo a previsão do Simepar, essa instabilidade trará chuva para o interior, "com eventos de precipitação previstos no oeste e sudoeste do estado".



