Sogro é preso após esfaquear a nora durante discussão, em Maringá

Uma mulher foi esfaqueada pelo próprio sogro, na tarde deste domingo (05), durante uma discussão no Jardim Dias, em Maringá. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem teria pulado o muro da residência armado com uma faca e atacou a nora.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, e a mulher foi encaminhada para uma unidade hospitalar do município com ferimentos em um dos braços.

Conforme relatos de testemunhas, a discussão teria acontecido por causa de crianças. No entanto, a motivação do crime está sendo apurada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). No momento em que a mulher foi esfaqueada pelo sogro, ela estava sozinha em casa.

O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para a 9ª Subdivisão da PM de Maringá.





