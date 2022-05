Sogro e genro morrem após acidente na BR-376

Da Redação

Foram identificadas as duas pessoas que morreram em um gravíssimo acidente registrado na BR-376, próximo ao monumento de cacho de uva de Marialva, no começo da tarde desta quinta-feira (5).

As vítimas são Alessandro Stabili Jurado de Almeida, de 46 anos, conhecido como “Bida”, e o genro dele, Elton Aparecido Esteves dos Santos, de 29 anos. Alessandro era quem conduzia o Ford Ka, com placas de Marialva. Com o impacto forte, os dois morreram na hora.

O condutor seguida no sentido Maringá, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu de frente com um caminhão.

Um grande aparato de socorro esteve no local, incluindo socorristas do Samu, Suporte Médico Avançado, Helicóptero Saúde 10 e Corpo de Bombeiros. No entanto, sogro e genro vieram a óbito.

O marialvense Alessandro Bida deixa a esposa e a filha. Já Elton, além da esposa, deixa também um filho de 4 anos.

fonte: Vitor Flores

Com informações do GMC Online.