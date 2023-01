Socorrista morre após acidente entre moto e dois caminhões no PR

Da Redação

Thallyta Santana de Morais, de 23 anos, era socorrista, funcionária de uma empresa terceirizada de resgate

A uma jovem de 23 anos, morre após acidente na tarde desta quinta-feira (5), na BR-116, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, no Paraná. A vítima, Thallyta Santana de Morais, de 23 anos, era socorrista, funcionária de uma empresa terceirizada de resgate que presta serviços de atendimento hospitalar e socorro para a concessionaria Arteris Planalto Sul.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul (ALS), responsável pelo trecho do acidente, a batida envolveu três veículos no km 106,9: dois caminhões e uma motocicleta. Thallyta era passageira na moto e morreu no local.

A ALS lamentou a morte da socorrista, que trabalhava para outra concessionária do grupo. No momento do acidente, segundo a concessionária, a socorrista não estava em horário de trabalho. Thallyta era de Curitiba, mas morava em Fazenda Rio Grande, também na RMC.

O acidente envolveu pelo menos outras três pessoas. De acordo com a Arteris, o condutor da motocicleta teve ferimentos leves. Os motoristas dos caminhões não se feriram. As causas da batida serão investigadas.

O trânsito na rodovia foi totalmente interditado no sentido Foz do Iguaçu. No fim da tarde, a fila estava em 9 quilômetros e o trânsito fluía com lentidão.

Com informações do G1.

