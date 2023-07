Socorrista do Samu dá cappuccino com chumbinho a colega de trabalho

Um caso macabro está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). No dia 11 de julho, uma funcionária do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santo Antônio da Platina, Norte Pioneiro, foi envenenada logo após assumir o turno de trabalho. A vítima, de 40 anos, consumiu um cappuccino oferecido por uma colega de 48 anos que também atua na corporação.

As autoridades descobriram que havia veneno de rato, mais conhecido como chumbinho, na bebida que a mulher ingeriu. A trabalhadora começou a passar mal minutos depois, foi socorrida pelos demais socorristas e encaminhada ao Pronto Socorro. Ela se encontra internada e não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Uma investigação foi instaurada para apurar o caso e, no dia 12 de julho, as polícias Civil e Militar receberam autorização judicial para realizar uma busca domiciliar na casa da suspeita do envenenamento. No quarto da investigada, os agentes de segurança localizaram um recipiente plástico contendo chumbinho.

A mulher foi interrogada, mas negou ter qualquer envolvimento com o crime, mesmo uma embalagem sendo encontrada em sua residência. “A suspeita foi ouvida e negou envolvimento com os fatos […] Saíram os resultados dos exames que comprovaram o envenenamento por chumbinho. A suspeita pode ser indiciada por tentativa de homicídio qualificado pelo envenenamento”, declarou o delegado Rafael Pereira.

A polícia também ouviu testemunhas, que confirmaram a ocorrência de furtos no local de trabalho, perseguição e ameças, não somente contra a mulher que ingeriu a bebida envenenada, mas também contra outros colegas de trabalho.

