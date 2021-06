Sócio fundador do Hospital IPO morre de covid-19 em Curitiba

Continua após publicidade

Morreu neste domingo (6), aos 66 anos, o médico Dr. Leão Mocellin, em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Mocellin era especialista em otorrinolaringologia e sócio fundador do Hospital IPO, em Curitiba. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças.

Dr. Leão Mocellin era muito conhecido na capital e dedicou 41 anos de vida ao trabalho na medicina. Nas redes sociais, amigos e familiares fizeram homenagens ao médico, que era querido por todos, e lamentaram a perda.

Em publicação nas redes sociais, o Hospital IPO informou sobre o falecimento e prestou solidariedade.

Veja na íntegra:

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento, nesta data, do nosso querido Dr. Leão Mocellin, especialista em otorrinolaringologia e sócio fundador do Hospital IPO. Dr. Leão tinha 66 anos de idade, e 41 de atividade médica em Curitiba, onde residia. Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos. Em nome da Diretoria e da equipe de colaboradores, dedicamos a ele esta última homenagem: “Por mais verdadeiras e bonitas que possam ser as palavras usadas neste momento, nunca serão suficientes para representar o nosso agradecimento e nossa admiração pela pessoa e pelo profissional que você representava”. Agradecemos todos os nossos dedicados ao Hospital IPO”.

Sepultamento

Conforme o serviço funerário municipal de Curitiba, o velório será realizado na Capela Vaticano – Esmeralda e o sepultamento irá acontecer Cemitério Municipal São Francisco de Paula na segunda-feira (7), às 11h.

Com informações da RICMAIS