Sobrinho é preso por esfaquear e arrancar o coração do tio no Paraná

Um homem, de 31 anos de idade, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear e arrancar o coração do próprio tio, no município de Icaraíma, no Noroeste do Paraná. Ele foi preso menos de 24 horas depois de ter cometido o crime, no último dia 7 de julho.

continua após publicidade

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado (PCPR), a vítima, de 53 anos, teria tentado impedir que o sobrinho entrasse em casa para usar drogas. Conforme as investigações, o suspeito atacou o tio com diversos golpes de faca e, em seguida, arrancou o coração da vítima.

- LEIA MAIS: Acidente entre caminhões: trânsito caótico no Contorno Norte

continua após publicidade

"O homem desferiu diversos golpes de faca contra o próprio tio e arrancou o coração da vítima. Além disso, realizou ameaças de morte contra outro tio", informou a delegada Kelly Rocha, responsável pelo caso.

Após cometer o crime, o sobrinho teria se escondido na região, mas foi rapidamente localizado pelas autoridades. Ele foi preso por homicídio e encaminhado à Cadeia Pública da cidade.

Siga o TNOnline no Google News