Sobrinho é preso logo após matar o tio a paulada no Paraná

O homicídio foi registrado na localidade de Gramados, no distrito de Palmeirinha

Neste sábado (10), um homem, de 37 anos, matou o próprio tio, de 72 anos, a pauladas em em Guarapuava, na região central do Paraná. O autor do crime, que cometeu o assassinado devido a uma cobrança de dívida, foi detido.

O homicídio foi registrado na localidade de Gramados, no distrito de Palmeirinha. O sobrinho morava na casa do idoso com a mulher e mais três filhos e devia dinheiro ao tio.

Na manhã deste sábado, o tio, armado com um facão, foi cobrar a dívida do sobrinho. Este então reagiu, dando uma paulada nas mãos do idoso, que caiu no chão com o golpe. Em seguida, o homem deu outra paulada, acertando a nuca do idoso, que morreu com o golpe.

O sobrinho correu para dentro de uma área de corte de pinus, onde foi localizado e preso pela polícia.

