Da Redação

Sobrinha mata tio com golpe de faca em Sarandi

Um homicídio foi registrado pela Polícia Civil (PC) na noite deste domingo (13), em Sarandi, Paraná. De acordo com as autoridades, uma mulher é suspeita de ter matado o tio, identificado como João Francisco da Silva, de 55 anos, com golpes de faca.

continua após publicidade .

O homem, que estava embriagado, havia ido à casa da irmã com uma faca em punho. Ele começou a ameaça-la de morte. Porém, a fim de proteger a mãe, a sobrinha de João entrou no meio da discussão. Durante a briga, ela acabou desferindo um golpe de faca na região do tórax do tio.

A família acionou equipes de socorro, mas nada pôde ser feito, pois o homem já havia entrado em óbito. Equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM) estiveram no local.

continua após publicidade .

O corpo da vítima deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) de Maringá às 02h30 desta segunda-feira (14).

A autora da facada fugiu e está sendo procurada pelas autoridades.