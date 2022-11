Sobrevivente do deslizamento na BR-376 faz vídeo de dentro do caminhão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um dos sobrevivente do deslizamento registrou um vídeo do momento em que ficou preso dentro do caminhão

Um dos sobrevivente do deslizamento que aconteceu na segunda-feira (28), no km 669 da BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina, registrou um vídeo do momento em que ficou preso dentro do caminhão. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

O sobrevivente, que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, apresentava ferimentos na cabeça e conta na gravação que o local estava coberto por terra. Segundo os Bombeiros, esse homem ainda não foi identificado.

-LEIA MAIS: Deslizamento na BR-376 tem ao menos 30 desaparecidos, dizem bombeiros

continua após publicidade .

“Estou vivo, mas estou no meio da terra, em um cantinho que sobrou do caminhão. Deus quis que eu vivesse mais uma vez”, disse a vítima.

confira o vídeo:

null - Vídeo por: Reprodução

Deslizamento na BR-376

O deslizamento ocorreu por volta de 19h de segunda-feira (28) e atingiu cerca de 200 metros de ambas as pistas da BR-376, em Guaratuba, que já se encontravam com filas durante a tarde. As camadas de lama arrastaram ao menos 15 veículos para fora da pista, segundo informações preliminares.

Siga o TNOnline no Google News