Sobrevivente de explosão no PR comemora 2ª chance: 'Nasci de novo'

Uma tragédia foi registrada na tarde dessa quarta-feira, dia 26 de julho, em uma cooperativa localizada em Palotina, no oeste do Paraná. Um secador de grãos da C. Vale explodiu e deixou trabalhadores mortos e feridos.

Um dos sobreviventes da explosão, Fernando Mota Cardoso, conversou com a imprensa e falou sobre o episódio assustador. No momento em que o fato foi registrado, o trabalhador estava no setor de expedição da cooperativa.

Segundo o funcionário, tudo ocorreu de forma rápida. “Eu senti foi um estouro só, só me lembro disso, e depois eu estava no chão”.

Cardoso recorda também que, após a explosão, a única coisa que fez foi ficar deitado até a chegada do socorro. “Eu só me lembro que eu estava no chão, eu acordei e comecei a mexer meu pé e minha mão. Eu não conseguia levantar, estava doendo minhas costas, daí eu fiquei deitado até o Samu chegar”, disse em uma entrevista ao Ric Mais.

A situação em que a cooperativa ficou após a explosão ficará marcado na memória de Fernando. "Você olhava em volta e tinha bastante entulho, olhava as paredes e estava tudo trincado”, contou.

O homem agradeceu por ter recebido uma segunda chance. “Nasci de novo. Eu agradeço a Deus a minha família e todos os socorristas, hospital, enfermeira, médico, cirurgião, graças a Deus não aconteceu nada de grave comigo”.

A tragédia terminou com a morte de oito trabalhadores.

Com informações do Ric Mais.

