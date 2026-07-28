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Sobrevivente de acidente em parque de Sapopema presta depoimento e pede continuidade das buscas por amiga

Ana Carolyne permanece no Hospital Evangélico enquanto forças de segurança ampliam varredura por Ana Paula no Salto das Orquídeas

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 17:14:47 Editado em 28.07.2026, 17:14:42
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Sobrevivente de acidente em parque de Sapopema presta depoimento e pede continuidade das buscas por amiga
Autor Foto: Arquivo pessoal/ Turismo Sapopema

A jovem Ana Carolyne Camilo prestou depoimento à Polícia Civil enquanto permanece internada no Hospital Evangélico, em decorrência de um acidente ocorrido no último sábado (24) no complexo turístico Salto das Orquídeas, em Sapopema. Ela e a amiga, a fotógrafa londrinense Ana Paula Cardoso, foram levadas pela correnteza ao tentarem atravessar o leito de um rio rumo ao mirante do local. Com uma fratura em vértebra lombar decorrente do impacto nas pedras, Ana Carolyne passa por tratamento com mobilização por colete, fisioterapia e acompanhamento multidisciplinar, com quadro clínico estável sob avaliação médica sobre a necessidade de intervenção cirúrgica.

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Em relato sobre a ocorrência, Ana Carolyne informou que o objetivo da viagem era descansar e que a administração do complexo indicou na chegada que o acesso às quedas d'água era livre, sem a obrigatoriedade de acompanhamento por guias."Como era a minha quarta vez no local, agi da mesma forma que nas visitas anteriores. Em nenhum momento fomos orientadas sobre a necessidade de ter um guia ou aviso prévio para fazer a descida", afirmou Ana Carolyne.

Durante a travessia, Ana Paula escorregou em um trecho onde a água cobria a altura do quadril e, ao tentar auxiliá-la, Ana Carolyne perdeu o equilíbrio e foi arrastada. A jovem conseguiu alcançar uma pedra onde passou a noite ilhada. "Não aguentava mais me segurar na corda e a correnteza me levou. Fechei os olhos, travei o corpo e esperei voltar à superfície. Boiei até conseguir parar em uma pedra", relatou. A família da jovem informou ainda que ela rebateu acusações registradas contra ela em um boletim de ocorrência e que a paciente pede às autoridades a apuração sobre a estrutura e a sinalização do atrativo turístico.


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Sobrevivente de acidente em parque de Sapopema presta depoimento e pede continuidade das buscas por amiga
AutorAna Paula Cardoso ainda está desaparecida - Foto: Reprodução / Redes Sociais

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Paralelamente ao atendimento médico da sobrevivente, as buscas por Ana Paula Cardoso entraram em fase decisiva e mobilizam uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros, cães farejadores e drones em um perímetro que já ultrapassa 40 quilômetros de mata fechada e margens do rio. O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Teixeira, deslocou-se até Sapopema para acompanhar presencialmente a operação. Nesta terça-feira (28), mergulhadores atuaram pela primeira vez no ponto exato da queda, mas a forte correnteza limitou os trabalhos à superfície, enquanto as equipes monitoram a previsão de chuva na região, fator que pode alterar o nível do leito d'água e dificultar o acesso às áreas mais íngremes.

"Peço com toda a força que não desistam. A Ana Paula é uma mulher forte e acredito que vai ser encontrada com saúde. Também espero que as autoridades cobrem a devida responsabilidade do local quanto à falta de estrutura e orientação para que nenhuma outra família passe por isso", concluiu.

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acidente resgate Sapopema SAÚDE segurança turismo
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