Sobrevivente de acidente em parque de Sapopema presta depoimento e pede continuidade das buscas por amiga

A jovem Ana Carolyne Camilo prestou depoimento à Polícia Civil enquanto permanece internada no Hospital Evangélico, em decorrência de um acidente ocorrido no último sábado (24) no complexo turístico Salto das Orquídeas, em Sapopema. Ela e a amiga, a fotógrafa londrinense Ana Paula Cardoso, foram levadas pela correnteza ao tentarem atravessar o leito de um rio rumo ao mirante do local. Com uma fratura em vértebra lombar decorrente do impacto nas pedras, Ana Carolyne passa por tratamento com mobilização por colete, fisioterapia e acompanhamento multidisciplinar, com quadro clínico estável sob avaliação médica sobre a necessidade de intervenção cirúrgica.

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Em relato sobre a ocorrência, Ana Carolyne informou que o objetivo da viagem era descansar e que a administração do complexo indicou na chegada que o acesso às quedas d'água era livre, sem a obrigatoriedade de acompanhamento por guias."Como era a minha quarta vez no local, agi da mesma forma que nas visitas anteriores. Em nenhum momento fomos orientadas sobre a necessidade de ter um guia ou aviso prévio para fazer a descida", afirmou Ana Carolyne.

Durante a travessia, Ana Paula escorregou em um trecho onde a água cobria a altura do quadril e, ao tentar auxiliá-la, Ana Carolyne perdeu o equilíbrio e foi arrastada. A jovem conseguiu alcançar uma pedra onde passou a noite ilhada. "Não aguentava mais me segurar na corda e a correnteza me levou. Fechei os olhos, travei o corpo e esperei voltar à superfície. Boiei até conseguir parar em uma pedra", relatou. A família da jovem informou ainda que ela rebateu acusações registradas contra ela em um boletim de ocorrência e que a paciente pede às autoridades a apuração sobre a estrutura e a sinalização do atrativo turístico.





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Ana Paula Cardoso ainda está desaparecida - Foto: Reprodução / Redes Sociais Ana Paula Cardoso ainda está desaparecida - Foto: Reprodução / Redes Sociais

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Paralelamente ao atendimento médico da sobrevivente, as buscas por Ana Paula Cardoso entraram em fase decisiva e mobilizam uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros, cães farejadores e drones em um perímetro que já ultrapassa 40 quilômetros de mata fechada e margens do rio. O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Teixeira, deslocou-se até Sapopema para acompanhar presencialmente a operação. Nesta terça-feira (28), mergulhadores atuaram pela primeira vez no ponto exato da queda, mas a forte correnteza limitou os trabalhos à superfície, enquanto as equipes monitoram a previsão de chuva na região, fator que pode alterar o nível do leito d'água e dificultar o acesso às áreas mais íngremes.

"Peço com toda a força que não desistam. A Ana Paula é uma mulher forte e acredito que vai ser encontrada com saúde. Também espero que as autoridades cobrem a devida responsabilidade do local quanto à falta de estrutura e orientação para que nenhuma outra família passe por isso", concluiu.

