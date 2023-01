Sobrevivente da boate Kiss reconstruiu a vida e vive em Curitiba

Da Redação

Jéssica tinha 20 anos quando a tragédia aconteceu

Nesta sexta-feira (27), a tragédia da boate Kiss completou 10 anos. O acidente aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e causou 242 mortes e deixou 636 feridos. A fisioterapeuta e consultora em amamentação Jéssica Duarte, de 30 anos, está entre os sobreviventes e afirma que as sequelas não ficaram apenas no corpo, com cicatrizes. Mas também na mente.

Ela afirma lembrar com clareza os detalhes daquela noite. “A gente estava no banheiro e quando a gente saiu, a gente viu uma ‘muvuca’. A gente achou que era briga. Você não enxergava claramente que era fogo”.

Jéssica, que atualmente vive em Curitiba, estava na Kiss com o então namorado. Ele foi uma pessoas que morreram no acidente. A fisioterapeuta teve cerca de 40% do corpo queimado e, atualmente, carrega nos braços, pernas, costas e na mente as marcas da tragédia.

Ao longo da última década, Jéssica precisou aprender a lidar com o trauma e reinventar a vida. Ela mudou de estado, se formou e constituiu família.

Com informações do G1.

