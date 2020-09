Sobre a pandemia, secretário da Saúde diz que não há zona de conforto - TNOnline

Continua após publicidade

Em entrevista, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto disse que não há zona de conforto em relação à pandemia do coronavírus. Ele afirmou que apesar da aparente estabilidade, os registros diários de casos confirmados e óbitos provocados pela Covid-19, ainda são motivo de preocupação para as autoridades de saúde do estado.

Beto Preto disse que não os números não estão baixando ainda e que o trabalho continua, além de ressaltar que o número de óbitos na terça-feira (4) é significativo.

Sobre o Dia dos Pais, festejado domingo (9), o secretário falou que a manutenção dos cuidados de prevenção ao coronavírus e de distanciamento social devem permanecer, já que pode trazer riscos à população, principalmente aos idosos.

Com informações Meio-Dia Paraná, da RPC.