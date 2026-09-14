Sobe para quatro o número de mortos pelas tempestades no Paraná

Subiu para quatro o número de mortos em decorrência das fortes tempestades que atingem o Paraná desde quarta-feira (09). A quarta vítima foi confirmada na tarde desta segunda-feira (14), após a Secretaria de Segurança Pública localizar o corpo de um homem em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A suspeita das autoridades é de que se trate de um motorista que desapareceu ao tentar atravessar uma ponte submersa. O veículo foi encontrado no Rio Ribeira e, agora, a Polícia Científica e a Polícia Civil realizam os procedimentos oficiais de identificação. Um segundo homem que estava no automóvel durante o acidente continua desaparecido. Segundo a Defesa Civil, neste período, ao menos 14.675 pessoas foram afetadas em 60 municípios, com 2.568 pessoas desalojadas (que estão na casa de parentes ou amigos) e desabrigadas (que deixaram suas casas e estão em abrigos públicos).

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As outras três vítimas da chuva no estado pertencem a uma mesma família, morta após um deslizamento de terra atingir a casa onde viviam, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O incidente ocorreu na manhã da última quinta-feira (10). Kauan da Silva Contador, de 21 anos, a companheira Jaqueline Gabriela de Lima Andrade, de 20, e o filho dela, Vinícius Hendrick de Lima Machado, de 5 anos, foram soterrados por terra e escombros enquanto dormiam, após o barranco ceder e derrubar a parede e o telhado da residência. Os três corpos foram encontrados na mesma cama.





Família vítima de deslizamento em Ponta Grossa - Foto: Reprodução/Redes Sociais Família vítima de deslizamento em Ponta Grossa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Além do passageiro do veículo em Rio Branco do Sul, o Corpo de Bombeiros também realiza buscas por um morador da comunidade das Pacas, em Tunas do Paraná, cidade que registrou diversos deslizamentos recentes. O homem desapareceu após sair de casa para consertar o encanamento de uma nascente, trajeto que exigia a travessia de uma ponte tomada pela correnteza de um rio elevado. Sem notícias do morador, a própria comunidade iniciou as buscas iniciais, que agora contam com o apoio especializado do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost).