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TRAGÉDIA

Sobe para quatro o número de mortos em colisão frontal de caminhões em Londrina

Renan Rogério Pascoalinotto estava internado no Hospital Universitário após batida na sexta-feira; corpos aguardam liberação no IML

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 13:43:23 Editado em 16.05.2026, 13:43:19
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Sobe para quatro o número de mortos em colisão frontal de caminhões em Londrina
Autor O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (15) - Foto: TNonline

Subiu para quatro o número de mortos no grave acidente envolvendo dois caminhões na PR-545, localizada no distrito da Warta, em Londrina. Renan Rogério Pascoalinotto, que estava internado em estado grave no Hospital Universitário (HU), não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado neste sábado (16).

📰 LEIA MAIS: Colisão violenta destrói caminhões, mata três pessoas e deixa um ferido grave em Londrina

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A tragédia teve início na sexta-feira (15). De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu no momento em que uma carreta perdeu o controle ao entrar em uma curva da rodovia. Desgovernado, o veículo invadiu a pista contrária e atingiu violentamente um caminhão que seguia no sentido oposto, resultando na colisão frontal.

Com a confirmação desta quarta morte, os corpos de todas as vítimas da batida foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Eles permanecem no local passando por exames periciais obrigatórios, procedimento padrão antes que sejam oficialmente liberados aos familiares para a realização dos atos fúnebres.

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