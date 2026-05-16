Sobe para quatro o número de mortos em colisão frontal de caminhões em Londrina

Subiu para quatro o número de mortos no grave acidente envolvendo dois caminhões na PR-545, localizada no distrito da Warta, em Londrina. Renan Rogério Pascoalinotto, que estava internado em estado grave no Hospital Universitário (HU), não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado neste sábado (16).

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A tragédia teve início na sexta-feira (15). De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu no momento em que uma carreta perdeu o controle ao entrar em uma curva da rodovia. Desgovernado, o veículo invadiu a pista contrária e atingiu violentamente um caminhão que seguia no sentido oposto, resultando na colisão frontal.

Com a confirmação desta quarta morte, os corpos de todas as vítimas da batida foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Eles permanecem no local passando por exames periciais obrigatórios, procedimento padrão antes que sejam oficialmente liberados aos familiares para a realização dos atos fúnebres.