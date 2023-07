Sobe para 8 o número de mortos após explosões em silo de cooperativa

Subiu para oito o número de mortos após explosão em armazém de grãos da cooperativa C.Vale em Palotina, no Oeste do Estado. O novo óbito foi confirmado no início da manhã desta quinta-feira (27) pelo governo estadual.

"O Corpo de Bombeiros segue o atendimento à explosão em uma cooperativa de Palotina, no Oeste do Estado. No momento são oito óbitos confirmados (sete no local e uma pessoa que havia sido transferida para Cascavel) e uma vítima continua desaparecida", diz o comunicado do governo estadual.

O governador em exercício Darci Piana (PSD), o comandante dos Bombeiros, coronel Manoel Vasco, e o secretário da Segurança do Estado, Hudson Leôncio Teixeira, estão a caminho de Palotina para a continuidade da operação e também para prestar solidariedade aos moradores da cidade.

"A Secretaria de Estado da Saúde permanece em alerta para o apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares do Estado e auxilia os municípios do Oeste por meio da Regulação de Leitos", acrescenta a nota.

O acidente aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (26). O Corpo de Bombeiros detalhou que houve ao menos cinco explosões em sequência em um silo de secagem de grãos da C.Vale;

O capitão Guilherme Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, disse que o ambiente onde ocorreu a primeira explosão é bem fechado e com bastante pó, com partículas inflamáveis que, em contato com qualquer fagulha, podem provocar explosões em série.

Uma tropa especializada do Corpo de Bombeiros foi enviada para Palotina. São 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost). Além dessas equipes, 35 bombeiros militares estão envolvidos na operação. Ao todo, seis cães ajudaram nas buscas.

