Sobe para 43 o número de Municípios afetados pela chuva no Paraná

A Defesa Civil do Paraná informou que as fortes chuvas no Estado afetaram mais de 18,4 mil pessoas desde quinta-feira (26/10). Há ocorrências em pelo menos 43 municípios. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil no final da manhã deste domingo (29). O total de casas danificadas chega a 4.545 e o número de desabrigados é 398 pessoas.

Em Faxinal, no Vale do Ivaí, mais de 800 imóveis residenciais foram atingidos pela tempestade de granizo que atingiu a cidade, na noite da última quinta-feira (26). Levantamento feito pela Defesa Civil do município confirma 12 famílias desabrigadas e 8 desalojadas. A Prefeitura decretou situação de emergência e montou uma força-tarefa para atender às famílias.

Conforme a Defesa Civil, 604 pessoas seguem desalojadas e o total de casas destruídas é de 14.

Até o momento não há informação de feridos ou de pessoas mortas em decorrência das tempestades no estado. Em alguns municípios, o acumulado de chuva ultrapassou os 200 mm somente na manhã deste domingo (29).

