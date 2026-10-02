Sob impacto do El Niño, cidades do Paraná registram chuvas acima da média em setembro

Diversas cidades do Paraná registraram volumes de chuva significativamente superiores à média histórica durante o mês de setembro, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O aumento expressivo nas precipitações foi provocado pelo fenômeno El Niño, que favoreceu a combinação de calor e umidade na atmosfera, fazendo com que as frentes frias avançassem sobre o estado com maior frequência e intensidade.

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A elevação no volume acumulado foi constatada em estações meteorológicas de diferentes regiões paranaenses. Nas estruturas mais antigas, operantes desde 1997, os acumulados mensais ultrapassaram os 300 milímetros em municípios como Cambará, que registrou 332,6 mm ante uma média de 89,2 mm; Cerro Azul, com 363,4 mm para uma média de 110,1 mm; Curitiba, com 339,4 mm frente à média de 129,5 mm; Ponta Grossa, que atingiu 341,4 mm ante a média de 124 mm; e Telêmaco Borba, onde o acumulado somou 356,6 mm para a média de 133,3 mm.

O cenário de chuvas volumosas também foi identificado nas estações instaladas a partir de 1998, com registros que mais do que dobraram a média climatológica esperada. Em Antonina, o volume chegou a 476,8 mm contra a média de 157,4 mm, enquanto Pinhais somou 274,2 mm para uma média de 122,8 mm e Londrina contabilizou 255,6 mm ante a expectativa de 102,4 mm. Na estação de Apucarana, em funcionamento desde 1999 no Norte do estado, o acumulado atingiu 272,4 mm frente à média de 109,3 mm, e em Jaguariaíva, monitorada desde 2000, o registro foi de 359,2 mm para uma média de 102,6 mm.

A tendência de precipitação acima da média histórica se repetiu em equipamentos instalados mais recentemente em todas as regiões do Paraná. Paranaguá registrou 217 mm contra a média de 113,6 mm, Guaraqueçaba teve 359,8 mm para uma média de 123,2 mm, e Fazenda Rio Grande somou 219,6 mm ante 92 mm esperados.

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No Norte e Noroeste, Cornélio Procópio atingiu 278 mm para média de 83,9 mm, Loanda acumulou 244,4 mm ante a média de 78,5 mm, e Santo Antônio da Platina marcou 246,6 mm frente aos 87,8 mm previstos. Por fim, Cruzeiro do Iguaçu registrou 292 mm ante a média de 157,3 mm, o distrito de Horizonte, em Palmas, somou 347,8 mm para a média de 181,8 mm, e Santa Maria do Oeste acumulou 250 mm contra os 136,1 mm históricos.