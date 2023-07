'Só Deus sabe como eu estou', lamenta mãe que perdeu filho no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

A mãe do Wesley Cardoso, menino que morreu após ser atropelado por um motorista embriagado em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, conversou com a imprensa e pediu por justiça. A mulher, identificada como Lisiane, o companheiro e os três filhos foram atingidos pelo condutor que estava sob efeito de bebida alcoólica.

Infelizmente, o menino sofreu politraumatismo com diversas lesões pelo corpo e na região da cabeça. Wesley foi encaminhado com vida a um hospital, mas acabou não resistindo e morreu na tarde desse domingo (16).

“Eu quero pedir justiça, porque a pessoa beber e sair dirigindo, atingir uma família. Só Deus sabe como eu estou. Eu não sei mais o que fazer, só quero pedir por justiça”, disse Lisiane em uma entrevista ao Ric Mais.

A batida foi na Rua Curitiba quase no cruzamento com a Rua Rio Branco, no Bairro dos Estados.

A mulher e um filho bebê de 1 ano e 6 meses já receberam alta do Hospital do Trabalhador. O rapaz, de 19 anos, que acompanhava a família e uma menina de 8 seguem internados, mas sem riscos de morte. Já o garoto de 10 anos, identificado como Wesley Cardoso, não resistiu.

O motorista que causou o acidente foi encaminhado ao hospital sob escolta policial. Antes da chegada da polícia, moradores tentaram agredir o homem.

